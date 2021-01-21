رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي

الخميس 21/يناير/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
الفجر
وسط أجواء من الفرح قام المهندس عبد الفضيل محمد رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه وبرفقة أعضاء مجلس الإدارة والاستاذ طارق عبد المنعم، والاستاذة عبير موسي، بتكريم الكابتن محمد عبدالله رشدي لاعب ومدرب كاراتيه.

وقد شارك في الاحتفال بالتكريم الكابتن احمد يوسف رئيس لجنة المدربين، والاستاذ هاني حسين المدير التنفيذي لمنطقة الجيزة للكاراتيه
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي
رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي

أخبار تهمك

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. بيتكوين تسجل تراجعات قياسية

منذ 43 دقيقة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة وحيدة تمنع ريال مدريد وبرشلونة من ضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

مدرب منتخب مصر يطالب الزمالك بضم نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة جديدة ... الصفقة الذهبية تبتعد عن برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يكشف أخر تطورات ملف تجديد فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

اندلاع حريق ضخم في أكبر معهد لإنتاج اللقاحات بالعالم

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

08:55 ص

صدمة جديدة ... الصفقة الذهبية تبتعد عن برشلونة

01:14 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

10:35 ص

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»