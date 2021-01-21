رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه يكرم اللاعب والمدرب عبدالله رشدي

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وسط أجواء من الفرح قام المهندس عبد الفضيل محمد رئيس منطقة الجيزة للكاراتيه وبرفقة أعضاء مجلس الإدارة والاستاذ طارق عبد المنعم، والاستاذة عبير موسي، بتكريم الكابتن محمد عبدالله رشدي لاعب ومدرب كاراتيه.



وقد شارك في الاحتفال بالتكريم الكابتن احمد يوسف رئيس لجنة المدربين، والاستاذ هاني حسين المدير التنفيذي لمنطقة الجيزة للكاراتيه