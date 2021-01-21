بالصور.. المئات يشيعون جثمان طببب الغلابة بالقليوبية

الخميس 21/يناير/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
شيع المئات من أهالي قرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية، جثمان الدكتور أحمد شوقي طبيب الغلابة بالقليوبية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وسط حالة من الحزن بين الأهالي

ولقب الطبيب الراحل بطبيب الغلابة، كونه رفض المتاجرة بعلمه وموهبته، وحدد مبلغ 20 جنيها فقط قيمة الكشف في عيادته الخاصة بقرية ميت كنانة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.
بالصور.. المئات يشيعون جثمان طببب الغلابة بالقليوبية
بالصور.. المئات يشيعون جثمان طببب الغلابة بالقليوبية
بالصور.. المئات يشيعون جثمان طببب الغلابة بالقليوبية
بالصور.. المئات يشيعون جثمان طببب الغلابة بالقليوبية

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