بالصور.. المئات يشيعون جثمان طببب الغلابة بالقليوبية

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شيع المئات من أهالي قرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية، جثمان الدكتور أحمد شوقي طبيب الغلابة بالقليوبية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وسط حالة من الحزن بين الأهالي



ولقب الطبيب الراحل بطبيب الغلابة، كونه رفض المتاجرة بعلمه وموهبته، وحدد مبلغ 20 جنيها فقط قيمة الكشف في عيادته الخاصة بقرية ميت كنانة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.