لليوم الثالث على التوالي.. روسيا تسجل أقل من 22 ألف إصابة بكورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 01:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، أقل من 22 ألف إصابة بفيروس كورونا، لليوم الثالث على التوالي، وفقًا لروسيا اليوم.


وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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