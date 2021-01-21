"وكيل البرلمان" يطالب بوضع استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الرياضي

الخميس 21/يناير/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

طالب النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة وضع استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الرياضي، مشيرًا إلى أن مصر دولة شابة ولديها كل المقومات لكي نقدم للعالم أمثال محمد صلاح وغيره.

وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، أثناء الاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إلى أن دولة مثل البرازيل تصدر 1200 لاعب على مستوى العالم قائلا: "وإحنا كل اللي عندنا 3 ولا 4".

وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك سياسة ترويجية للنشاط الرياضي والاستثمار الحقيقي في هذا المجال لنكون على خريطة الاستثمار العالمي، قائلًا: القضية الآن هي قضية فكر، وعلينا التفكير في كيفية تخفيف العبء عن الدولة، لاسيما في ظل المشكلات في توفير الإمكانيات للشباب في القطاع الرياضي.

وتابع وكيل مجلس النواب، قائلًا: علينا أن نستثمر تطلع كل أسرة مصرية لأن يكون لديها بطل في الرياضة.​


وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، عرض وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

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