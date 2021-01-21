الرابطة الأوروبية تكشف سبب زيادة إصابات كورونا على مستوى العالم (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، ورئيس نقابة الأطباء في إيطاليا، إن ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بسبب انتشاره بين الشباب مؤخرا.

وأشار "عودة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن هناك 6 لقاحات ضد فيروس كورونا يتم تداولها على مستوى العالم، لافتا إلى أن لقاح فايزر هو لقاح جديد من نوعه ويستعمل تكنولوجيا جديدة.

وأوضح أن المناعة تبدأ في جسم الإنسان بعد 7 أيام من حصوله على الجرعة الأولى من لقاح فايزر، ولكن هناك احتمال أن يصاب الشخص بعد حصوله على الجرعة الأولى، ولهذا يجب أن يحصل على جرعتين.

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