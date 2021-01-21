بروتوكول تعاون بين "التضامن" و"فيروسوفت" والاتحاد النوعي للأندية الروتارية

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وقعت وزارة التضامن الاجتماعى، بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة فيروسوفت والاتحاد النوعي للأندية الروتارية، وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث يهدف البروتوكول لدعم قطاع الحرف اليدوية فى مصر لكونه من القطاعات الصناعية التي تقوم على المهارة اليدوية والحرفية المختلفة.



وقام بتوقيع البروتوكول ممثلًا عن وزارة التضامن الإجتماعي، أيمن عبد الموجود مساعد الوزير لشئون المجتمع الأهلي، وعن شركة فيروسوفت محمود متولى المدير التنفيذي للشركة، أما عن الاتحاد النوعي للأندية الروتارية أسامة الاحمر محافظ روتاري مصر وبحضور دكتور إيمان الغمراوى رئيس لجنة الخدمات المهنية بروتاري مصر والمهندس علي عبد القادر منسق مساعدي المحافظ بروتاري مصر ونادية عبد الحميد نائب رئيس لجنة الخدمات المهنية بروتاري مصر.



وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة من خلال برنامج «فرصة» الذى أطلقته تعمل علي تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة للتمكين الاقتصادي ومساندة الباحثين عن فرص لإقامة مشروعات اقتصادية أو الراغبين في الالتحاق بسوق العمل من مختلف الفئات خاصة المستفيدين من شبكة الحماية ومحدودي الدخل وهو يعد جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية المقدمة للفقراء فى ظل الانتقال من المساعدات النقدية إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون هو تدشين اول منصة إلكترونية تختص بتقديم خدمات لأصحاب الحرف اليدوية والورش الصغيرة سواء التقليدية أو التراثية، وتوفير فرص عمل للمواطنين الباحثين عن فرصة عمل في مجال الحرف اليدوية والعمل في الورش الصغيرة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وتسويق منتجات الأسر المشمولة ببرنامج تكافل وكرامة سواء المقبولين أو المرفوضين والأسر المنتجة والعمل على تشبيك أصحاب الحرف اليدوية مع المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في دعم هذا القطاع سواء بتوفير حاضنات للأعمال أو فتح قنوات تصديرية لمنتجاتهم.



وأكدت نيفين القباج أن وزارة التضامن الإجتماعي، بموجب البروتوكول الموقع تلتزم بتوفير قاعدة بيانات للمسجلين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة والترويج للمشروع ضمن أنشطتها الترويجية ومن خلال مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات.



ومن جانبه، قال محمود متولى المدير التنفيذي لشركة فيروسوفت إن الشركة تولى اهتمامًا خاصًا بدعم مجال الحرف اليدوية لخلق فرص عمل وتوفير مصدر مهم لتنمية الموارد الاقتصادية وإتاحة المجال للتصدير للأسواق الخارجية، حيث دشنت فيروسوفت أول منصة إلكترونية تهدف إلى دعم الحرف اليدوية وأصحاب الورش والذى يبلغ عددهم في القطاع الغير رسمي في مصر حوالى 2.5 مليون حرفي.



وأوضح أنه وفقًا للبروتوكول الموقع تقوم الشركة بالتواصل مع الفئات المستهدفة في قواعد بيانات الوزارة ومساعدة أصحاب الحرف في التسجيل على المنصة الإلكترونية، وكذلك توفير خدمات التسويق للمنتجات.



ومن جانبه، ذكر أسامة لطفى الأحمر محافظ روتارى مصر أن الاتحاد النوعي للأندية الروتارية يدعم أنشطة الدعم التنموي للفئات المستهدفة من برنامج "فرصة" في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة وأصحاب الهمم من ذوى الإعاقة لاسيما في مجال الحرف اليدوية. وطبقًا للبروتوكول الموقع سيلتزم الروتاري بإمداد المشروع ببيانات رجال الأعمال والمستثمرين وحثهم علي الانضمام إلى المنصة لتعيين المستفيدين من تكافل وكرامة وذوى الهمم في أعمال تدر دخلًا.