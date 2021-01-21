‎أروابارينا يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة

‎أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة سموحة في الدوري الممتاز.





‎ويحل بيراميدز نظيره سموحة في لقاء الجولة التاسعة للدوري الممتاز، على استاد الإسكندرية الرياضي في الثانية والنصف ظهر الجمعة.





‎وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:





‎حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان





‎خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي





‎خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة -محمود صابر - إبراهيم عادل





‎خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس



