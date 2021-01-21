زعيم الأغلبية البرلمانية لوزير الرياضة: قانون الرياضة سيئ السمعة
الخميس 21/يناير/2021 - 01:32 م
دينا إبراهيم
وجه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، سؤالًا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، قائلًا: هل أنت مطمئن لما يدور في نادي الزمالك ؟ متابعًا: لو كان ردك نعم فأنا أثق في حكمك تمامًا، وأعلم أنك تميل تشجيعًا لنادي الزمالك، وأعلم أنك حريص عليه.
وأضاف "رشاد" خلال كلمته بالجلسة العامة موجهًا حديثه لوزير الشباب والرياضة، أن المشكلة الدائمة، هي منظومة الشباب المصرية، قائلًا: خلال رئاستي للجنة تعاونت معك على مدار عامين، وأرى أنه ليس لدينا منظومة في الشباب من الأساس، حيث أن مراكز شباب متهالكة، وبعضها مغلق منذ سنوات، والآخر تم سرقته ونهبه.
وتابع رئيس الأغلبية: ضمن تلك المنظومة، فهناك الاتحاد العام للكشافة، هذا الاتحاد يتم سحب أراضيه بحجة الاستثمار، وحينما كنت رئيسًا للجنة الشباب كنت استيقظ يوميًا على خبر أن أحد المحافظين اقتحم باللودر مركز شباب وسحب أراضيه، وهناك رسالة يجب أن تصل للجميع: الاستثمار في الشباب ليس اقتصادي فقط، ليس لدى مشكلة مع الاستثمار، لكن فكرة العمل في جزر منعزلة كما يفعل المحافظين في مراكز الشباب وأخذ بغير حق من الشباب بدعوى الاستثمار، مشكلة كبرى.
وقال زعيم الأغلبية البرلمانية: أما بخصوص الكارثة، فهو متعلق بالقانون سئ السمعة، قانون 17 لسنة 2017، وهو "قانون الرياضة"، فكل مرة كنت تمهلنا ولم تتقدم بمشروع قانون للرياضة، ما نما إلي علمي أن هناك حسابات للاتحاد الدولي، من الممكن أن نقتدي بالكثير من الدول، فلايصلح أن ممثلي الاتحادات الرياضية يكونوا سلطة رابعة.
واختتم حديثه بالسؤال عن من مصير انتخابات اتحاد الكرة، قائلًا: ماذا سنقرر في 31 يناير، هل تجرى الانتخابات بناءًا على طلب الاتحاد الدولي؟ أم لن نقوم بذلك ونكون معرضين لعقوبات ستطال أنديتنا التي تلعب في الخارج؟ خاصة أن النادي الأهلي لديه مشاركة في كأس العالم للأندية.
وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، عرض وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.