موعد مباراة الهلال والفيصلي المقبلة في الدوري السعودي

الخميس 21/يناير/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
اميرة فطيم
استعاد فريق الهلال نغمة الإنتصارات، بعدما حقق فوزا هاما على ضيفه التعاون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة الرابعة عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح الفرنسي بافيتمبي جوميز التسجيل لثالح الهلال في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف الأرجنتيني لوسيانو فييتو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 3 نقاط عن وصيفه الشباب والأهلي الثالث، فيما تجمد رصيد التعاون عند 21 نقطة في المركز الخامس.

موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي:-
من المقرر أن يلتقي الهلال بنظيره الفيصلي يوم الإثنين المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في إطار الجولة الخامسة عشر من البطولة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة وربع مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة وربع بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وربع بتوقيت الإمارات، والثالثة وربع مساء بتوقيت جرينتش.

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