عاجل.. تعطيل البنوك العاملة في مصر الخميس المقبل

الخميس 21/يناير/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل  بالبنوك  العامة والخاصة يوم الخميس القادم كإجازة رسمية لاحتفالات بذكري ثورية يناير وعيد الشرطة 25 يناير.

 

 وقال البنك في بيان له، بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وفي ضوء صدور قرار معالي الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء؛ بأن يكون يوم الخميس المقبل أجازه رسمية وذلك بدلا من يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021، فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 31 يناير .2021.   

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البنوك البنك المركزي احتفالات 25 يناير وعيد الشرطة اجازة البنوك

أخبار تهمك

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ حوالي 12 ساعة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 23 ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ ساعة و نصف

عقبة وحيدة تمنع ريال مدريد وبرشلونة من ضم محمد صلاح

منذ ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب منتخب مصر يطالب الزمالك بضم نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة جديدة ... الصفقة الذهبية تبتعد عن برشلونة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف أخر تطورات ملف تجديد فرجاني ساسي

منذ ساعة

كيكي سيتين يستفز برشلونة من جديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

رسميًا.. الثلاثاء المقبل إجازة بالبنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية

"المركزي"يعلن تعطل العمل بالبنوك العاملة في مصر الخميس المقبل

غدًا.. إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو

"المركزي" يعلن تعطل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة 6 أكتوبر

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك يوم الأربعاء المقبل

تعرف على مواعيد إجازة البنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

08:55 ص

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

11:59 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

10:35 ص

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

09:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»