عاجل.. تعطيل البنوك العاملة في مصر الخميس المقبل

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العامة والخاصة يوم الخميس القادم كإجازة رسمية لاحتفالات بذكري ثورية يناير وعيد الشرطة 25 يناير.

وقال البنك في بيان له، بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وفي ضوء صدور قرار معالي الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء؛ بأن يكون يوم الخميس المقبل أجازه رسمية وذلك بدلا من يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021، فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 31 يناير .2021.