موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

الخميس 21/يناير/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أسوان يوم السبت المقبل 23 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتلعب مباراة الزمالك وأسوان يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أسوان.

وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد نظيره أسوان يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس".

ويحتل نادي الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 7 مباريات بينما يتواجد أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

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