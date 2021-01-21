موعد مباراة برشلونة ضد كورنيا في كأس ملك إسبانيا

الخميس 21/يناير/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره كورنيلا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره كورنيلا والذي ينشط في الدرجة الثالثة، على أرضية ملعب "بلدية دي كورنيلا".

وكان برشلونة قد خسر منذ أيام قليلة، بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد الهزيمة من فريق أتلتيك بلباو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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