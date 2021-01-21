مصرع شخص بسبب "مقطورة قصب" بنجع حمادي في محافظة قنا

الخميس 21/يناير/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، صباح اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم "مقطورة قصب" مع سيارة ملاكي، بقرية العبادية، التابعة لمركز نجع حمادي.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا، من مرفق الإسعاف، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم "مقطورة قصب" مع سيارة ملاكي، بقرية العبادية، في نجع حمادي.

وأوضح مصدر بمرفق الإسعاف إن الحادث أسفر عن مصرع عبده جعفر، 26 عاما، فيما أصيب أحمد خلف، 27 عاما بإصابات خطيرة.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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