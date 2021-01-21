وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجي العام لمدينة شرم الشيخ

الخميس 21/يناير/2021 - 12:44 م
مخطط تططوير شرم الشيخ
مخطط تططوير شرم الشيخ
أحمد الشيخ

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض المخطط الاستراتيجي العام لمدينة شرم الشيخ، والمشروعات التنموية المٌقترحة، ومخطط استعمالات الأراضى بالمدينة، والذى تم إعداده بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، وبالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور قيادات الوزارة، واستشارى المشروع.

 

وخلال الاجتماع، استعرض استشارى المشروع، رؤية ورسالة تنمية مدينة شرم الشيخ، حيث يهدف المخطط لتطوير مدينة شرم الشيخ كمركز سياحي عالمي، وكموقع جغرافي وبيئي جاذب لجميع أنواع السياحة العالمية، وكذا تحقيق جودة الحياة من خلال التحول إلى مدينة خضراء، وتنوع القاعدة الاقتصادية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

 

كما استعرض استشارى المشروع، منهجية التحول إلى مدينة خضراء، ومنهجية تطوير منظومة التنقل، ومنهجية التحول إلى مقصد سياحي عالمي، بالإضافة إلى مشروعات التنمية المقترحة، وتشمل المراكز السياحية والأنشطة الاقتصادية الداعمة لها، والخدمات والأنشطة السياحية والعمرانية، وعددا من المشروعات الرائدة، واحتياجات شبكات البنية الأساسية.

 

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