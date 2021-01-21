استمرار حبس ديلر المنيب لاتجاره في مخدر الموت

الخميس 21/يناير/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة بجنوب الجيزة، استمرار حبس ديلر، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل يدعةدى "ع.م"  لاتجارة في مخدر الهيروين، واعترف باتجاره في المخدرات

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يقوم بتخزين المخدرات، بمسكنه في المنيب، استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.

وأضاف العاطل في الاعترافات، أنه كان يتواصل مع عملائه بالمنطقة عن طريق الهاتف المحمول، ويقوم بتوصيل المخدرات لهم، حيث تم ضبطه وبحوزته على ٢٠ تذكرة هيروين، ومبلغ مالي يصل إلى ٣ آلاف جنيه.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إل تورط عاطل يدعى "ع.م" فى الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته 20 تذكرة من مخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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