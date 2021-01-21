قلق فى الاتحاد السكندرى قبل لقاء المقاصة

الخميس 21/يناير/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
كتب إسلام عودة
يواصل فريق الاتحاد السكندرى تدريباته على ملعبه بفرع سموحه استعداداً لمباراة المقاصة المقرر لها يوم السبت القادم على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مباريات الجولة التاسعة لكرة القدم . 

وغاب عن التدريبات السداسى المصابين بفيروس كورونا وهم  : حسام عاشور ، أحمد نبيل مانجا ، محمود رزق ، رزاق سيسيه ، أحمد راشد ، روماريو .
 
وينتظر الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التى خضع لها الفريق أمس حتى يتمكن من إعداد قائمة المباراة  . 

وتشير المؤشرات بأن قد يتم إجراء تغييرات على القائمة خاصة فى حالة استمرار تلك الإصابات . 

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الحادى عشر فى جدول المسابقة برصيد 8 نقاط بينما يحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 13 نقطة .

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