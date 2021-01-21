إسرائيل تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 01:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الخميس، أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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