خاص- غزل المحلة يفاوض أسامة محمد ظهير الحرية.. والرجاء في الصورة

الخميس 21/يناير/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
علي خلاف
دخل مسؤولو عزل المحلة في مفاوضات قوية مع أسامة محمد الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الحرية بمطروح أحد أندية القسم الثالث للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي الجاري.

صراع قوي للتعاقد مع أسامة محمد ظهير الحرية
كشف مصدر مقرب من أسامة محمد عن تواصل مسؤولي غزل المحلة الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، معه بشأن إنهاء صفقة انضمامه إلى «الفلاحين» في يناير الجاري.

وأوضح المصدر لـ«الفجر الرياضي» أن إدارة نادي الرجاء دخلت أيضا بقوة في مفاوضات رسمية للتعاقد مع أسامة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الحرية بمطروح.

ويعد أسامة محمد صاحب الـ27 عام أحد ناشئي الاتحاد السكندري وسبق له تمثيل فريق دمنهور بالإضافة إلى انضمامه إلى منتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني السابق للفراعنة.

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