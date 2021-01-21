مصر تدين الهجومين الارهابيين فى بغداد

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أصدرت وزارة الخارجية بيانا منذ قليل، أدانت فيه، الهجوميّن الإرهابييّن اللّذَين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء العراقيين.



وقالت الخارجية إن مصر تعرب حكومة وشعبًا، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.





وأضاف أن مصر تؤكد مُجددًا وقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف.



