اللحظات الأولى للتفجير الانتحاري بساحة الطيران في بغداد

الخميس 21/يناير/2021 - 12:50 م
انفجار بغداد
انفجار بغداد
وكالات

نشرت قناة العربية، منذ قليل، مقطع فيديو يرصد لحظة وقوع التفجير الانتحاري بساحة الطيران في العاصمة العراقية بغداد.

 

وقد أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، سقوط أكثر من 40 قتيلا وجريحا جراء انفجارين ضربا العاصمة بغداد، وفقًا لقناة روسا اليوم.

 

وفجر انتحاري نفسه في سوق لبيع الملابس بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد.

 

وأفادت القناة، بأن انفجارًا ثانيًا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

 

وكشفت القناة، أن الانفجار الأول كان بواسطة حزام ناسف وسط سوق مكتظة، مؤكدا أن السلطات الأمنية سارعت بعد الانفجارين إلى إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية ومنع دخولها لغير حاملي تصاريح الدخول.

 

وقررت السلطات العراقية، إغلاق المنطقة الخضراء عقب التفجيرين اللذين خلفا عن وقوع إصابات وعدد من القتلى.


لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــــــــا


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ساحة الطيران بغداد اللحظات الأولى العراق التفجير الانتحاري اكثر من 40 قتيلا وجريحا

أخبار تهمك

عاجل.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري وسط العاصمة العراقية بغداد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عقبة وحيدة تمنع ريال مدريد وبرشلونة من ضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

كيكي سيتين يستفز برشلونة من جديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

مدرب منتخب مصر يطالب الزمالك بضم نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يكشف أخر تطورات ملف تجديد فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

استهداف قاعدة بلد الجوية شمال بغداد بالصواريخ

إصابة 5 أشخاص بعد سقوط قذيفة "مورتو" وسط بغداد

سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد

مصادر عراقية تؤكد: واشنطن ستغلق سفارتها في بغداد

أكثر من 40 قتيلا وجريحا في انفجارات بغداد

إغلاق المنطقة الخضراء ببغداد بعد انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

11:59 ص

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

08:55 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

10:35 ص

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

09:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»