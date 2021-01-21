وزير الرياضة: حققنا 3 آلاف ميدالية خلال العام 2018 لـ 2020

الخميس 21/يناير/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر سبقت العديد من الدول في مؤشر التنافسية الرياضي، موضحًا أن ماحدث في بطولة كأس العالم في كرة اليد، كمحفل كبير من نموذج للعمل، سيتم تدريسه مستقبلًا، وأن نتيجة مصر أمس وفوزها على روسيا أمر مبشر.

وأوضح في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، أنه في فترة قصيرة استطعنا بناء 3 صالات عملاقة والتطوير الشامل لمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة، وأن هناك طموح كبيير بشأن المشروع القومي للبطل الأولمبي، حيث أنشأنا 282 مركز تدريب، استفاد منه 2650 لاعب ولاعبة بتكلفة 40 مليون جنيه.

وتابع وزير الرياضة: بدأنا في تخريج كوادر في المصارعة والجودو وألعاب القوى، مشيرًا إلى أن معظم بطولات الجمهورية أصبح مستواها متميز، وحققنا ميداليات ذهبية في مدغشقر وغيرها، كما ساوينا الأبطال البارالمبيين بالأسوياء بموجب قرار وزاري صدر في العام 2019، كما أننا دعمنا قطاع الأندية الرياضية بـ 104 مليون جنيه، وحققنا 3 الاف ميدالية خلال العام 2018 لـ 2020.

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