طبيب يكشف موعد تراجع فيروس كورونا في مصر (فيديو)

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قال الدكتور محسن الألفي، أخصائي طب الأطفال، إن فيروس كورونا سينحصر في مصر في غضون أسابيع، وذلك بفضل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.



وأشار "الألفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الاهتمام بمناعة الطفل يبدأ منذ الحمل، مضيفا أن لبن الأم هو الحصن الأول لمناعة الطفل، لافتا إلى أنه اعتبارا من وصول الطفل لسن 6 شهور يجب أن يحصل الطفل على أغذية خارجية إلى جانب لبن الأم.



وشدد على ضرورة أن يحصل الطفل على غذاء يحتوي على عنصر الحديد، وهو موجود في الكبدة والسبانخ واللحوم والأسماك، منوها بأن الافراط في تناول المضادات الحيوية للأطفال يؤثر على مناعة الأطفال، وقد يصل اصابة الطفل بالنزيف.

