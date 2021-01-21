أمريكا تسجل 3261 وفاة بفيروس كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 12:32 م
أمريكا
أمريكا
وكالات

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات الكتحدة الأمريكية سجلت 3261 وفاة بفيروس كورونا.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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