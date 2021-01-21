أشرف صبحي: الوزارة تسعى لتكون مصر مركزًا عالمياً لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية

الخميس 21/يناير/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن، بمقر المجلس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عرض وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تسعى لتكون مصر مركزًا عالميًا لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.

وأوضح "صبحي" في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن مصر استضافت خلال 2019 نحو 61 بطولة عالمية وإقليمية، وتم خلال 2020 رغم أزمة كورونا استضافة 11 بطولة عالمية وإقليمية.

وكشف وزير الشباب والرياضة، تحسن مؤشر مصر في التنافسية العالمية في المجال الرياضي، مؤكدا أن مصر احتلت المركز.38 من 90 دولة في مؤشر الدول المؤثرة رياضيًا

ولفت إلى أن مصر حققت المركز 56 من 205 دولة في مؤشر الرياضة الدولي، والمركز 55 من 206 دول من رياضة النخبة، وتحسن مؤشر 6 مدن في مؤشر مدن التأثير الرياضي العالمي، واحتلت تلك المدن المركز الأول أفريقيًا وعربيا، والمركز 29 من 140 دولة في مؤشر توفير الاستادات الضخمة.

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