خلال 24 ساعة.. 6 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

الخميس 21/يناير/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
نشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم عددا من القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها إنشاء « مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر».

وترصد "الفجر" أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي:

إنشاء مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمى فى مصر بشأن إنشاء « مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر» والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 مايو 2020.

الموافقة علي برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة:

أعلن السيسى عن القرار رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيمايس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 30 مارس 2020.

تخصيص أراضي لمحافظة الوادي الجديد:

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي القرار رقم 6 لسنة 2021 بتخصيص قطعتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات محافظة الوادى الجديد لاستخدامهما فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع

إقامة محطتي شبكة معلوماتية:

كما أصدر الرئيس القرار رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما فى إقامة محطتى شبكة معلوماتية لنهر النيل.

إنشاء مرسي نهري:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القرار رقم 8 لسنة 2021 بشأن تخصيص مساحة من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إنشاء مرسى نهرى.

إقامة محطات محولات كهربائية:

كما وافق السيسي علي القرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضى المملوكى للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة محطات محولات كهربائية

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