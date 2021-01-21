مجلس كلية الطب يوجه الشكر لقيادات مؤسسة الأزهر لجهودهم في تعيينات الأطباء



وشدد مجلس الكلية على أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الكلية قامت بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع القاعات الدراسية؛ استعدادًا لاستكمال امتحانات طلاب الفرقة السادسة.

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة من أوائل الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وحاصلة على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي التابعة لوزارة الصحة. وشدد مجلس الكلية على أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الكلية قامت بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع القاعات الدراسية؛ استعدادًا لاستكمال امتحانات طلاب الفرقة السادسة.

وجه مجلس كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة خلال اجتماعه الشكرَ لفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لجهوده في تعيين أطباء جدد؛ لسد احتياجات الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية بالكلية وقطاع المستشفيات.كما تقدم المجلس برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات؛ بالشكر لفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ على جهودهم المخلصة في المتابعة الدائمة والمستمرة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى الحصول على الموافقة النهائية أول أمس.كما قام المجلس بتوجيه التهنئة إلى الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ لاختياره عضوًا بلجنة متابعة أداء المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، مشيدًا بالقرار الذي يعكس الثقة الكبيرة في أساتذة الطب بجامعة الأزهر، وناقش مجلس الكلية الاستعداد لاستكمال امتحانات طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب، والذي سوف يبدأ يوم السبت المقبل الموافق 23 من يناير الجاري.