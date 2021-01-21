يوسف وائل نور :"العمل مع رياض الخولي ممتع للغاية وهذه المكاسب التي خرجت بها من مشاركتي في " ضربة معلم "(خاص)

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يُشارك الفنان يوسف وائل نور في مسلسل "ضربة معلم" الذي يُعرض حاليًا على قناة "CBC"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي.



وقال يوسف وائل نور في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن مشاركته في مسلسل "ضربة معلم"، تُعد فرصة كبيرة جدًا بالنسبة له؛ وذلك لأن دور "يحيى" الذي قدمه خلال الأحداث كانت مساحته كبيرة عن الأدوار التي قدمها سابقًا، بالإضافة إلى أن الشخصية جمعت بين الشر والخير، فكان فيها نقلات وتقلبات كثيرة، بجانب إحتوائها على العديد من المشاعر والأحاسيس المختلفة.



وأشار يوسف وائل نور أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل هو أن شخصية "يحيى" التي قدمها خلال الأحداث جديدة عليه، حيث أنها المرة الأولى التي يُقدم فيها دور شاب مُدمن للمخدرات، بالإضافة

إلى أن السيناريو كُتِبَ بشكل جيد، مُضيفًا :"أول مرة أعمل دور فيه مخدرات، والكتابة رهيبة، وكل الكاست فظاع، واتعرض في وقت حلو جدًا، فالحمد لله ربنا كرمنا، وطلعت بعلاقات حلوة جدًا".



وأعرب يوسف وائل نور عن سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المُشاركين فيه، ولاسيما الفنان رياض الخولي، فالعمل معه ممتع للغاية، كما أنه استفاد كثيرًا من العمل معه والوقوف أمامه، وأنه وقت تصوير المشهد الأول الذي جمعه به شعر بكيميا غير طبيعية معه؛ حيث أنه قام بتوصيل الإحساس له بدون مجهود.



وعن كواليس عمله الفنان محمد عز فقال أنه يتمتع بقدر كبير من الاحترام والرُّقِي وأنه يعتبره أخًا له،

وكانت هناك كيميا جميلة بينهم بعيدًا عن الصراعات الدائمة التي كانت بينهم خلال الأحداث، وأنه والفنانة هاجر أحمد كانوا من المكاسب الحقيقية التي خرج بهم من ذلك العمل.



وعن المشاهد الصعبة التي واجهته أثناء التصوير قال إن من أصعب المشاهد التي تعرض لها، هو مشهد اعترافه لوالدته "رضوانا"زينة منصور بأنه من حاول قتل شقيقه "منصور"محمد عز، حيث أنه قام بفك فرامل سياراته، فقد استغرق ذلك المشهد وقتًا كبيرًا في تصويره، وأثر عليه نفسيًا بدرجة كبيرة؛ لإن المخرج إسماعيل فاروق كان يُريد أن يصل ذلك المشهد للجمهور بشكل جيد حتي يستطيعون التفاعل معه، وأيضًا مشاهد الضرب حيث أنها كانت حقيقية، وتعرض بسببها لآلام في الظهر والرقبة.



وعن ردود الأفعال التي تلقاها على دوره، فقال يوسف وائل نور، أنه تفاجئ بردود أفعال رائعة من قبل الجمهور في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، مُضيفًا :"ناس كتير كانت متضايقه مني في الأول، وبعد كده بدؤا يتعاطفوا معايا، وكانوا بيتفاعلوا معايا من أول ما طلعت لغاية ما دوري انتهى"



وأكد يوسف أن مشهد موت "يحيى"

كان مناسبًا جدًا لما فعله، مُضيفًا :"أي حد بيروح ناحية المخدرات دي بتبقى نهايته يإما السجن يإما الموت، لو متراجعش عن اللي هو فيه".



"ضربة معلم"بطولة محمد رجب، محمد عز، إنعام سالوسة، رياض الخولي، مي سليم، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، وكوكبة مميزة من النجوم.