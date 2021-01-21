بدء الأعمال الإنشائية بكوبري اللواج بشكشوك في الفيوم

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- بدء الأعمال الإنشائية بكوبري اللواج بشكشوك وحوائط ساندة بطول ٢٣٠ متر بأبو شنب



- رئيس مدينة ابشواى رصف منطقة كوبري أبو جنشو وأمام بنك القاهرة لتلاحم الاسفلت بشارع الجمهورية والمقابر والجلاء





في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتطوير بحيرات مصر واستعادة دورها الحيوي وتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،

بتشكيل لجنة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بالفيوم.



إستقبل الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي لجنة من الطب البيطري والثروة السمكية بالفيوم، وتم أخذ عينة من أسماك بحيرة قارون وعينة من طفيل الايذوبودا لعمل الأبحاث العلمية عليها ضمن توجيهاته لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محافظ الفيوم، بتقديم كل الدعم الممكن وتزليل كافة المعوقات لإنجاح أعمال اللجنة، وذلك بحضور كل من الدكتورة نسرين، إدارة الطب البيطري بالفيوم، والمهندس عبدالعليم المهدي، مدير عام الثروة السمكية بالفيوم، والأستاذة سعاد السيد منصور، رئيسة الوحدة وبعض الأهالي والصيادين.



قال الأستاذ مراد مسعود، رئيس المركز أن الأبحاث الجارية لإعادة التوازن البيئي للبحيرة تأتي تزامنًا مع أعمال الصرف الصحي التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحى، تحت إشراف اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والتي تقدر ب ٥٣ مليون جنيه للشبكات وإنشاء ورفع كفاءة محطة الرفع المعطلة منذ سنوات عديدة ومتهالكه والتي قام بتفقدها، وذلك لحل مشكلة الصرف الصحي بشكشوك.



كما تفقد موقع إنشاء رافع مياه المصارف المحجوزة خلف بحيرة قارون والجسر الواقي حماية لمنازل الاهالي والمزارع من وصول المياه إليها إستجابة لمطالب الأهالي.



علي صعيد آخر

تم رصف وفرد طبقة الأسفلت الأولي بمنطقة كوبري أبو جنشو وأمام بنك القاهرة لتلاحم الأسفلت واتصال أعمال الرصف بكل من شارع المقابر وشارع الجمهورية وشارع الجلاء لأكتمال رصف الطرق بالمدينة وحماية للأسفلت الجديد وحفاظًا علي المال العام والتأكد من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات، وذلك بحضور كل من الأستاذ خليفة روبي، رئيس قسم الاشغالات بالوحدة ومسئولي شركة الأستاذ (الشركة المنفذة) والمهندس أحمد رأفت، والأستاذ سيد عبد ربه، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصف وصيانة ورفع كفاءة طريق ابشواي سنرو الفيوم السياحي والتوجيه بتكثيف العمل للانتهاء منه في أسرع وقت تسهيلا لسير السيارات ومنعا لأي حوادث تنتج عن سوء حالة الطريق.



أما فيما يخص أعمال الخطة الإستثمارية



فقد تم صب حوائط كوبري اللواج الغربي على مدخل الزيدية بالوحدة المحلية بشكشوك، وجاري إستكمال الأعمال بالإضافة إلى أعمال الخطة الإستثمارية بابوشنب وبدء عمل حوائط سانده خرسانية علي المصرف الشرقي بالقرية بطول ٢٣٠ متر، وذلك فيحضور والمهندسة شيماء ابو الغيط، مديرة المشروعات بالوحدة.

