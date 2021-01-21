دكرنس يستضيف المنصورة في ديربي دقهلاوي بالمظاليم

الخميس 21/يناير/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث تقام ٤ مباريات بينما تم تأجيل باقى المباريات لأسباب مختلفة.

المباراة المرتقبة بين دكرنس والمنصورة والتى ستقام غدا بستاد حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى تعتبر من المواجهات المنتظرة من قبل متابعى القسم الثانى لما تشهده مباريات الفريقين من ندية ومنافسة قوية بين اللاعبين والمدربين من خارج الخطوط.

دكرنس بقيادة سعد فاروق يسعى لتجاوز مرحلة النتائج السلبية للفريق فى الفترة الأخيرة وتحديدا خسارة المباراتين الماضيتين أمام فاركو وبلدية المحلة بنفس النتيجة بهدف لمثله.

وأنهى دكرنس صاحب المركز العاشر برصيد ٩ نقاط إستعداداته للقاء عصر أمس بحضور بعض من رموز وجماهير النادى وأعضاء مجلس الإدارة من أجل تحفيز اللاعبين لتقديم مستوى جيد يليق بجماهير وإسم النادى والعودة قليلا للمنافسة من جديد فى حال تعثر فرق الصدارة

وتأهل دكرنس قبل يومين للدور المقبل بكأس مصر بعدما تغلب على صيد المحلة بملعبه بركلات الترجيح بعدما إنتهى اللقاء بالتعادل السلبى حيث يلاقى دكرنس فريق بيلا فى الدور المقبل.

على الجانب الأخر وبظروف متشابهة جدا للمنافس يدخل اللقاء فريق المنصورة ويحتل حاليا المركز الحادى عشر برصيد ٨ نقاط حيث يسعى ياسر عبدالواحد المدير الفنى للمنصورة لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بنقاط المباراة من ملعب دكرنس الصعب.

وتأهل المنصورة قبل يومين للدور المقبل بكأس مصر بفوزه على بلقاس بركلات الترجيح بعدما إنتهى الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله حيث مقررا أن يلاقى المنصورة على ملعبه ضيفه الحمام فى الدور المقبل بكأس مصر.

جدير بالذكر أن مباراتى الموسم الماضى إنتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بملعبى الفريقين.

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