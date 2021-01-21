رئيس البرلمان يُعلن القواعد اللائحية والأعراف البرلمانية للحديث أثناء الجلسة العامة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من قبل الهيئات البرلمانية للأحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، وكذا تنسيقية شباب الأحزاب، بأسماء من يرشحونه للمشاركة في مناقشات البيانات التي يلقيها الوزراء خلال جلسات اليوم، مشيرًا إلى أنه في ضوء ذلك سيتم منح الكلمة لمن تم الإخطار بهم أما باقي الأحزاب التي لم ترسل أسماء المتحدثين عنها سوف يستخدم حقه في منح أعضائها الكلمة وفقا لسير المناقشات.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، بمقر المجلس، المُخصصة لمناقشة بياني وزيري الشباب والرياضة، وقطاع الأعمال، إنه بالنسبة للمستقلين سوف يعطي الكلمة لعدد مناسب وفقا لما تقتضيه صالح المناقشة، منوهًا لحرصة التنسيق في الكلمات بين مختلف الأحزاب والمستقلين للتوافق حول عدد منهم يتناسب مع العدد الكلي.

وأضاف "جبالي"، أن الأيام القادمة ستشهد استمرار مناقشة بيانات الوزراء وبالتالي فمن لم يتاح له الحديث سيتحدث لاحقا، والجميع سيتحدث، وذلك من أجل القضاء علي هذه المشكلة من جذورها.

ونوه رئيس مجلس النواب، إلي عدد من القواعد اللائحية والأعراف البرلمانية ومنها رفع اليدين طلبًا للكلمة أثناء الجلسة، ويكون طلبها في اليوم السابق للمناقشة وكذا عدم تداول الأوراق فيما بينهم أو الحديث أثناء سير انعقاد الجلسة، مطالبًا الأعضاء بالمحافظة علي المظهر الحضاري للمجلس.

وأكد رئيس مجلس النواب، علي أنه لن يتدخل مطلقًا إلا لحسن سير المناقشات.

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