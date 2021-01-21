طارق فهمي: أمريكا تعيش حالة انقسام حقيقية .. وبايدن سيواجه تحديات صعبة في الداخل

الخميس 21/يناير/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن جو بايدن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيحكم البلاد بالإجراءات الاستثنائية، إذ قال في خطابه إنه يجب توحيد الأمة الأمريكية لأنها تواجه أزمات الكثيرة، وذلك إيمانا منه بانه سيواجه تحديات صعبة، منها أن أمريكا تعيش حالة من الانقسام الحقيقي والاستقطاب الشديد وشرخ كامل في المنظومة الاجتماعية.

وأضاف فهمي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن أولويات بايدن ستكون منصبة على الداخل لا الخارج لأنه يريد أن يجمع الشعب الأمريكي مرة أخرى: "من المبالغة أن نقول بوجود نزعات انفصالية لبعض الولايات الأمريكية، لكن هناك جملة تساؤلات مشروعة مرتبطة بجماعات العنف والجماعات التي تتبنى خطابا عدائيا للدولة".

وتابع، أن أكثر من 70 مليون مواطن أمريكي يؤيد الرئيس الأسبق دونالد ترامب، الذي قال إنه سيعود بصورة أو بأخرى، مشيرًا إلى أنه قد يشكل حزبا أو يعتبر نفسه رمزًا للتيار الشعبوي اليميني المتطرف: "وبالتالي نحن أمام جملة تحديات حقيقية، لأن الشعب الأمريكي رشيد وسيتجاوز هذه المرحلة لكن هناك إشكالية متعلقة بأولوياته".

وأشار، إلى أن جو بايدن مازال يبلور سياساته التي سيدير بها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنها سياسات الواقع تختلف عن برنامج الحزب، لأن البلاد يحكمها سياسات عامة بخصوص القضايا الداخلية والخارجية، متوقعًا أن تكون هذه الولاية محافظة وليست راديكالية.ة

وواصل: "بايدن سيفكر بشكل كلاسيكي، ونحن أمام رجل دولة اختبر أمام الأمريكيين كرجل ثاني وثالث، والخطورة في الملفات الداخلية، وأغلب الاجراءات التي يتخذها ستكون استثنائية، والمعركة الحقيقية ستكون في الكونجرس ومجلس الشيوخ وهناك معركة متعلقة بإجراءات عاجلة لمحاكمة ترامب".

أخبار تهمك

مدرب منتخب مصر يطالب الزمالك بضم نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري وسط العاصمة العراقية بغداد

منذ أقل من ساعتين

كيكي سيتين يستفز برشلونة من جديد

منذ أقل من ساعتين

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد: جاريث بيل يعاني مع توتنهام

منذ ساعة و 14 دقيقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

10:35 ص

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

08:55 ص

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

11:59 ص

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

09:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»