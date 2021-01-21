طارق فهمي: أمريكا تعيش حالة انقسام حقيقية .. وبايدن سيواجه تحديات صعبة في الداخل

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قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن جو بايدن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيحكم البلاد بالإجراءات الاستثنائية، إذ قال في خطابه إنه يجب توحيد الأمة الأمريكية لأنها تواجه أزمات الكثيرة، وذلك إيمانا منه بانه سيواجه تحديات صعبة، منها أن أمريكا تعيش حالة من الانقسام الحقيقي والاستقطاب الشديد وشرخ كامل في المنظومة الاجتماعية.



وأضاف فهمي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن أولويات بايدن ستكون منصبة على الداخل لا الخارج لأنه يريد أن يجمع الشعب الأمريكي مرة أخرى: "من المبالغة أن نقول بوجود نزعات انفصالية لبعض الولايات الأمريكية، لكن هناك جملة تساؤلات مشروعة مرتبطة بجماعات العنف والجماعات التي تتبنى خطابا عدائيا للدولة".



وتابع، أن أكثر من 70 مليون مواطن أمريكي يؤيد الرئيس الأسبق دونالد ترامب، الذي قال إنه سيعود بصورة أو بأخرى، مشيرًا إلى أنه قد يشكل حزبا أو يعتبر نفسه رمزًا للتيار الشعبوي اليميني المتطرف: "وبالتالي نحن أمام جملة تحديات حقيقية، لأن الشعب الأمريكي رشيد وسيتجاوز هذه المرحلة لكن هناك إشكالية متعلقة بأولوياته".



وأشار، إلى أن جو بايدن مازال يبلور سياساته التي سيدير بها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنها سياسات الواقع تختلف عن برنامج الحزب، لأن البلاد يحكمها سياسات عامة بخصوص القضايا الداخلية والخارجية، متوقعًا أن تكون هذه الولاية محافظة وليست راديكالية.ة



وواصل: "بايدن سيفكر بشكل كلاسيكي، ونحن أمام رجل دولة اختبر أمام الأمريكيين كرجل ثاني وثالث، والخطورة في الملفات الداخلية، وأغلب الاجراءات التي يتخذها ستكون استثنائية، والمعركة الحقيقية ستكون في الكونجرس ومجلس الشيوخ وهناك معركة متعلقة بإجراءات عاجلة لمحاكمة ترامب".

