6 مرشحين لتدريب روما

دخلت 6 أسماء دائرة ترشيحات تدريب نادي روما الإيطالي خلفًا لباولو فونسيكا بعد وداع كأس إيطاليا بالهزيمة أمام سيبيزيا، بنتيجة 4-2، عقب أيام قليلة من خسارة ديربي العاصمة أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة.









وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن النتائج السلبية تسببت في اهتزاز الثقة بالمدرب الإيطالي باولو فونسيكا، والتفكير في بديل.









وأشار التقرير، إلى أن هناك 6 مدربين بقائمة المرشحين لقيادة الذئاب، على رأسهم ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس وميلان.









وإلى جانب أليجري، فهناك أيضًا ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، والذي رحل عن تدريب البيانكونيري في الصيف الماضي، رغم تحقيق لقب الكالتشيو.









وأضاف التقرير، أن هناك 4 أسماء أخرى مرشحة، مثل والتر ماتزاري وليوناردو جارديم ولوسيانو سباليتي، وتحديدًا الأخير الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة في روما.









أما المرشح الأخير فهو دانييلي دي روسي، أسطورة روما، والذي يمكن أن يكون حلًا مؤقتًا.