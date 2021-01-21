البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

الخميس 21/يناير/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الخميس، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لعرض برنامج وزارتهما تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة "وقوفا" على تلقي كتاب رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنجاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من الأحد 24 يناير الجاري.

وتنص المادة الأولى بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية: بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

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