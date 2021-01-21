وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يفاجئ الأطقم الطبية بمستشفى حميات الغردقة بزيارة ليلية (صور)

الخميس 21/يناير/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد طه
قام الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بزيارة مفاجئة لمستشفى حميات الغردقة مساء أمس الأربعاء، وبرفقتة الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات والدكتور عصام قاعود استشارى الأمراض الصدرية بالمديرية والدكتور نادر فضة استشارى عناية مركزة بمستشفى الغردقة العام.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أقسام المستشفى الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلى والعناية المركزة
وقام، بالاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات وتوافر الاكسجين وتم مراجعة ملفات المرضى والاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامة، وتواجد الطاقم الطبي وأكد على تكثيف أعمال النظافة والالتزام بالزى الرسمى لجميع الأطقم الطبية وأكد على حسن استقبال ومعاملة المرضى.
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يفاجئ الأطقم الطبية بمستشفى حميات الغردقة بزيارة ليلية (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يفاجئ الأطقم الطبية بمستشفى حميات الغردقة بزيارة ليلية (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يفاجئ الأطقم الطبية بمستشفى حميات الغردقة بزيارة ليلية (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يفاجئ الأطقم الطبية بمستشفى حميات الغردقة بزيارة ليلية (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يفاجئ الأطقم الطبية بمستشفى حميات الغردقة بزيارة ليلية (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يفاجئ الأطقم الطبية بمستشفى حميات الغردقة بزيارة ليلية (صور)

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