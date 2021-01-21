محافظ القليوبية يشهد إزالة مبنى مخالف بحي شرق شبرا الخيمة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة مبنى بالمسلحات الخرسانيه مخالف، بدون ترخيص، على مساحة 200 متر مربع، مكون من أرضي وبدروم، بشارع فاروق عطا الله، امتداد شارع المصانع بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك استجابة لبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

وأكد محافظ القليوبية، على استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف، بالإضافة إلى استمرار الحملات، وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية، ومصادرة معدات البناء.

وحذر المحافظ كل من يحاول استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.

شارك بالحملة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالقليوبية.

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