ياسر عمارة: الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمركز أورام كفر الشيخ في 30 يونيو (فيديو)

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قال الدكتور ياسر عمارة مدير مركز الأورام بمحافظة كفر الشيخ، إن مساحة مركز الأورام بالمحافظة تزيد عن 8 آلاف متر مربع ليكون المركز الأكبر من نوعه التابع لوزارة الصحة والسكان في جميع أنحاء الجمهورية، إذ سيحتوي على كل مشتملات البنية التحتية التي تسهم في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين.



وأضاف عمارة خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن المركز سيخدم محافظة كفر الشيخ وبعض المحافظات المجاورة، وهو المركز الثالث عشر الذي يتبع الوزارة.



وتابع، أن المركز سيقدم الخدمة العلاجية بالمجان للمرضى على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، إذ أنه سينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أقرب وقت بالمحافظة، وسيجرى الانتهاء من أعماله الإنشائية في 30 يونيو المقبل، إذ تتابع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الوضع في المركز بشكل يومي: "سنتعاون مع مركز أورام طنطا والمراكز المجاورة لخدمة المحافظات لأنه يحتوي على كل أنواع الخدمات المرتبطة بأمراض الأورام".

