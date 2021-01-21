انضمام 10 محافظات.. أحدث مستجدات مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي لكورونا

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تتابع وزارة الصحة عن كثب، مستجدات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا، حيث تعمل حاليًا في 10 محافظات، لتقديم الخدمة الصحية اللازمة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث مستجدات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لكورونا.



١. تعمل مبادرة متابعة حالات العزل المنزلى لكورونا حاليا في القاهرة والجيزة والقليوبية.



٢. وامتدت المبادرة، لتشمل كلا من محافظات الشرقية، والدقهلية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والبحيرة.



٣. ومن المقرر دخول باقى المحافظات تباعًا ضمن المبادرة، لتقديم مختلف الخدمات الصحية اللازمة لمصابى الفيروس بالمنزل.



٤. وتخصص المبادرة 20 ألف فريق طبي و5400 وحدة صحية و800 سيارة (قوافل علاجية) لتقديم خدماتها، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني.



٥. وتقوم مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي بـ 15 ألف زيارة يوميا، من خلال 1835 فريقا للمتابعة المنزلية والتليفونية.



٦. ووجهت وزارة الصحة، بصرف علاج مرضى فيروس كورونا لحالات العزل المنزلي، من خلال المراكز الطبية التابعة لمحل الإقامة.



٧. وتسلم المريض، شنطة العلاج وورقة مرفق بها التعليمات وإرشادات العزل المنزلى كما يتم التواصل مع مرضي العزل ومتابعتهم تليفونيا من خلال فرق متابعة الحالات داخل المستشفيات.



وكانت انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي، تحت شعار 100" مليون صحة".



وتستهدف المبادرة، متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أوالذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلي.



ولعل أبرز خدمات مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي، تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.