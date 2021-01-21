محافظ كفر الشيخ: تكلفة تدشين مستشفى الأورام تقترب من مليار جنيه.. "هتبقى مفخرة" (فيديو)

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قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تطبق الخريطة الاستثمارية بالتعاون بين الحكم المحلي وكل منظمات المجتمع المدني، كما أن هناك خططا تنفذها الدولة بالمحافظة على مستوى القطاع الصحي، إذ زارها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤخرًا مع مجموعة من الوزراء وجرى تفقد مستشفى الطوارئ بالجامعة ومستشفى الأورام.



وأضاف نور الدين خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن إنشاءات مستشفى الأورام تقترب من مليار جنيه: "هتبقى مفخرة للدولة وتقدم الخدمة العلاجية لقطاع شمال الدلتا بالكامل، ولدينا 4 مستشفيات في المحافظة تضاهي مستشفيات القاهرة على مستوى المباني والأطقم الطبية منها مستشفى في بلطيجم جرى تخصيصها العزل، وهناك مستشفى قلين التي سيحصل فيها المواطنون على لقاح كورونا".



وتابع، أنه بالنسبة إلى النقل والطرق فقد جرى الدفع بمعدلات التنفيذ في طريق كفر الشيخ- ودسوق، كما يجرى تدشين طرق دائري حول المحافظة للتخلص من الاختناقات المرورية الداخلية، كما يجرى تطوير الطريق الدائري الغربي والطريق الدائري الشرقي، كما جرى تدشين أكثر من محور لعمل انفراجة ضخمة جدا على مستوى النقل في المحافظة.



وأشار، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وافق على تخصيص قطع أراضي بالمحافظة لكي تشهد مشروعات الإسكان الاجتماعي، إذ تم تخصيص قطع أراضي أمام وخلف جامعة كفر الشيخ، وذلك من أجل مشكلة الإسكان في كفر الشيخ: "آخر شهرين شهدا اجتماعات متواصلة من أجل حل هذه المشكلة لاختيار المواقع المناسبة لتدشين مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبالنسبة إلى المواقع التي جرى اختيارها فإنها ستغير وجه المحافظة تماما، وبالتالي فإن مشكلة الإسكان في المحافظة في طريقها إلى الحل".

