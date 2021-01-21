"طحلة بلا أمية" .. مبادرة لمحو أمية قرية ببنها

الخميس 21/يناير/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أطلق معهد طحلة الابتدائي الأزهري، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأزهر، وهيئة تعليم الكبار بالقليوبية، حملة جديدة تحت عنوان "طحلة بلا أمية"، حملت شعار "معا لمحو أمية الجميع" بقرية طحلة بمركز بنها لمحو أمية المواطنين الذين لم يلتحقوا بالتعليم، للارتقاء بالمستوى التعليمي بأهالي القرية.

جرى البدء في تنفيذ المبادرة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، بالتعاون مع الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر السابق وابن القرية.

وقال مجدي فتحي النادي، معلم أول بمعهد طحلة الابتدائي، أن قرية طحلة مسقط رأس الدكتور إبراهيم الهدد رئيس جامعة الأزهر السابق، ويعيش بها، وتتميز عن قرى المركز بتعليم وتحفيظ القرآن.

وأضاف أنه جرى إطلاق المبادرة لمحو أمية كل من لم يلتحق بالتعليم، مشيرًا أنه جرى فتح فصل لمحو الأمية مكون من 20 دارس منذ بداية العام المنصرم، وجرى إرجاء حصص التدريس بسبب كورونا بناء على تعليمات الدكتور محمد الشحات وكيل الوزارة.

وأضاف النادي، اشتركت بالعمل التطوعي في محو الأمية لمدة 10 سنوات، ولخدمة أبناء قريتي طحلة تواصلت مع الشيخ إبراهيم الدسوقي، مدير الإدارة، لاستكمال المبادرة ومنذ 4 أشهر جرى عودة الدارسين لتلقي تعليمهم خلال تلك الفترة إكسابهم الحروف الأبجدية والأرقام الحسابية، وجرى شرح كيفية تكوين الحروف وهجائها وتركيبها وتحويلها لكلمات وجمل وكتابتها بالإضافة إلى الحساب.

وأوضح أحمد بيومي مدير العلاقات العامة بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالقليوبية، أنه جرى تقسيم القرية إلى 4 مربعات سكنية لحصر أعداد الأميين بها عن طريق مدرسين من معهد طحلة الابتدائي، مضيفا أن المبادرة تأتي في إطار تعليمات د. عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار للقضاء على الأمية ووضع مخطط زمني لتنفيذ البرنامج المحدد لها بقرى مركز بنها.
"طحلة بلا أمية" .. مبادرة لمحو أمية قرية ببنها
"طحلة بلا أمية" .. مبادرة لمحو أمية قرية ببنها
"طحلة بلا أمية" .. مبادرة لمحو أمية قرية ببنها
"طحلة بلا أمية" .. مبادرة لمحو أمية قرية ببنها
"طحلة بلا أمية" .. مبادرة لمحو أمية قرية ببنها
"طحلة بلا أمية" .. مبادرة لمحو أمية قرية ببنها

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