شعبان مبروك: افتتاح المرحلة الأولى لطريق كفر الشيخ - دسوق في يونيو 2021

Advertisements

قال اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة دسوق، إن محور كفر الشيخ-دسوق هو مشروع قومي ضخم جدا كان محل اهتمام القيادة السياسية، إذ بدء تدشينه في عام 2008 لكن أعمال الإنشاءات توقفت بسبب أحداث 2011، ثم جرى استئناف العمل فيه بداية من عام 2014.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن الطريق يتكون من 3 مراحل، طول الأولى يبلغ 10 كم وبها 9 أنفاق و12 كوبري، وستفتتح في شهر يونيو هذا العام، إذ جرى ضخ 300 مليون جنيه لإنهاء المشروعات المتضمنة فيها.



ولفت، إلى أن إجمالي مساحة المشروع يبلغ 32 كم ويمر بالبحيرة ومحور المحمودية وطريق الإسكندرية- مطروح الصحراوي، متابعًا أن هذا الطريق سيرتبط بالطريق الدولي الساحلي مرورا بدمياط وبورسعيد وقناة السويس، وأوضح أن الطريق الجديد سيتكون من 3 حارات في كل اتجاه.



وأردف، أن دسوق مدينة تجارية من الدرجة الأولى، كما أنها قريبة من مدينة فوة هي أثرية وتجارية وصناعية، ولأن الطريق الذي يربطهما يتكون من اتجاه واحد، فكان لابد من تدشين طريق باتجاهين لحل الأزمة المرورية تسهيلا على المارة واختصار الوقت ما سيساعد على ربط المحافظة بالمحافظات ذات النشاط الزراعي والصناعي، مؤكدًا على أن هذا الطريق شريان حياة للمحافظة.

