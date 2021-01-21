صلاح في القمة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبيرنلي

الخميس 21/يناير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد سامي

يتصدر النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، برصيد 13 هدفًا بعد مرور 17 جولة خاضها الريدز.

ويتطلع الفرعون المصري لزيادة غلة أهدافه في البريميرليج، عندما يلعب اليوم الخميس أمام بيرنلي في الجولة الثامنة عشر في الدوري الإنجليزي، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الأنفيلد.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة ليفربول وبيرنلي، وهم:

1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.

2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.

5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.

6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.

7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف

8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 8 أهداف.

9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.

10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.

11- نيل ماوباي مهاجم برايتون.. 7 أهداف.

12- ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال.. 7 أهداف.

13- ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.. 7 أهداف.

14- جيمس ماديسون لاعب وسط ليستر سيتي.. 6 أهداف.

15- ساديو ماني جناح أيسر ليفربول.. 6 أهداف.

 

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