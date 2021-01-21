ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

الخميس 21/يناير/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

شن أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، هجومًا حادًا على اللجنة الثلاثية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، بعد قرار تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي لمباراة واحدة بدلًا من 4 مباريات.

 

وقال ميدو عبر قناة النهار، إن الدوري المصري تحول إلى دورة رمضانية بسبب قرارات لجنة مجاهد التي تدير اتحاد الكرة.

 

وتابع "كيف يتم تقليص عقوبة حارس الأهلي من 4 مباريات إلى مباراة واحدة خلال ساعات قليلة؟ ولماذا تم تخفيض عقوبة محمود وادي مهاجم بيراميدز إلى النصف من 8 إلى 4 مباريات؟".

 

وأكمل "أي عدالة في الدوري المصري؟ التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك شد سماعة الحكم أمين عمر في لقاء المصري بالموسم الماضي وأوقف 6 مباريات، ومحمود وادي سب الحكم وأوقف 4 مباريات".

 

وأشار إلى أن مجاهد أول شيء اهتم به بعد توليه إدارة اتحاد الكرة، كان وضع صورته ضمن قائمة رؤساء اتحاد الكرة، موضحًا أن كل ما يشغل رئيس اللجنة، نسف كل ما تحقق في عهد عمرو الجنايني.

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