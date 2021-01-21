رئيس جامعة كفر الشيخ: حققنا حلم لأبناء المحافظة منذ ستينات القرن الماضي

الخميس 21/يناير/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عبدالرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدخول الثورة الصناعية الرابعة، وأن تشارك الجامعات فيها وتوفر وظائف للمستقبل، لذلك فإنها فكرت في إنشاء كلية للذكاء الاصطناعي كأول كلية من نوعها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الكلية ستسقبل الدفعة الثانية هذا العام بواقع 350 طالب، بعد أن كان عدد الطلاب في الدفعة الأولى 250 طالب.

وأضاف الدسوقي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الكلية مجهزة بأجهزة الروبوت ومعامل الكمبيوتر، لكي يمثل خريجو الجامعة إضافة لسوق العمل في مصر ويستطيعوا المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ: "كليات الطب والمستشفيات الجامعية كانت حلما لأبناء هذه المحافظة منذ ستينات القرن الماضي، وقد تحقق على أرض مصر"، مشيرًا إلى أن كلية الطب والجامعة قامتا دورًا كبيرًا في مكافحة فيروس كورونا، كما أنها أطلقت حملة لإجراء جراحات القلب المفتوح للأطفال، وجاء إليهما مواطنون من محافظتي الأقصر وأسوان بالإضافة إلى أهالي محافظة الدلتا.

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