ضبط 6 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف هيروين بشبرا الخيمة

Advertisements

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، اليوم الخميس، 6 عاطلين من بينهم ربة منزل، بحوزتهم كيلو ونصف هيروين وشادو واستروكس، في حملة أمنية مكبرة على تجار المخدرات بشبرا الخيمة.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لتحريزها، وطلب تحريات المباحث.



كانت المعلومات السرية قد وردت أمام اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، ببيع مجموعة من العاطلين بشبرا الخيمة المخدرات على الشباب المتعاطين علنا في الطريق العام.



تمكن المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من القبض على المتهمين وهم "م.ا.ا" 32 عاما، عاطل، و"م.ص.خ" 28 عاما، ربة منزل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 300 جرام، و"م.ا.ع" 32 سنة، عاطل، و"م.خ.ع" 27 عاما، عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الشادو تزن حوالي 450 جرام، و"م.س.م" 24 عاما، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن حوالي 350 جرام، و"و.ع.ف" 41 عاما، عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالى 400 جرام.



وبمواجهتهم اعترافوا بحيازة المخدرات بقصد الإتجار والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم الأثمة.