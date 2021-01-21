موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري والقناة الناقلة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد المقاولون العرب بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس.

وتنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" حصريا مواجهة الأهلي ضد المقاولون العرب مساء اليوم الخميس، ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

ويسعى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي لحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.

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