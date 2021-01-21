مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

الخميس 21/يناير/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
علي نبوي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأحمر مباراة اليوم أمام المقاولون العرب.

 

ويواجه الأهلي ضيفه المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

 

حراسة المرمى : علي لطفي

 

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

 

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

 

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا.

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