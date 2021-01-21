وصفة سهلة وبسيطة.. طريقة تحضير مكرونة بالجبن

مقادير المكرونة بالجبن

احضري المكرونة حس الكمية الت تحتاجينها، بجانب الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة أيضاو اضيفي 2 كوب حليب و جبن موزاريلا حسب الرغبة و جبن الشيدر حسب الرغبة بجانب 3 ملاعق من الزبدة و3 ملاعق من الدقيق





طريقة تحضير المكرونة بالجبن

نضع المكرونة في ماء وملح على نار هادئة.

نضع الطحين والزبدة على نار هادئة ثم نضع الحليب ثم نضع جبن موزاريلا وجبن شيدر ثم نخلط حتى يصبح متجانس ونضع الملح والفلفل الاسود.

ثم نخرج المكرونة من الماء ونضعها في خليط الجبن ونضع على نار هادئة دقيقتان ثم نغلق النار.

ثم نزينه في صحن التقديم.