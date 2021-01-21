رئيس جامعة كفر الشيخ: ننشىء الكليات التي تخدم المحافظة ونجددها كل 5 سنوات (فيديو)

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قال الدكتور عبدالرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة حديثة النشأة بعدما انفصلت عن جامعة طنطا في عام 2006 بموجب قرار جمهوري، وشهدت قفزات كبيرة في البنية التحتية والإمكانيات المادية والبشرية إذ بدأت بـ8 كليات ووصلت إلى 18 كلية و3 معاهد الآن.



وأضاف الدسوقي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الجامعة دخلت في مختلف التصنيفات العالمية بقوة وهو ما ينطبق على كل الجامعات المصرية في آخر 6 سنوات، إذ أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما كبيرًا.



وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون التعليم المصري ذا جودة عالمية وأن يكون الخريج المصري منافسًا قويًا في السوق المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة دخلت في التصنيف الدولي للجامعات الصديقة للبيئة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واحتلت المستوى الأول على الجامعات المصرية.



وأردف، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة يجرى تجديدها كل 5 سنوات بناء على التحديات والإمكانيات المتاحة والعوامل الداخلية لمراكز القوى والضعف على أن تكون متوافقة مع خطة الدولة المستدامة للتنمية: "نضع نصب أعيننا مواصفات الخريجين، ويجب أن يكونوا متميزين، لذلك فإننا فكرنا في إنشاء الكليات التي تخدم محافظة كفر الشيخ والدلتا مثل كلية علوم الثروة السمكية، إذ أن المحافظة تنتج نحو 40% من إنتاج مصر من الأسماك، وخرجت 3 دفعات يعمل طلابها في مشروعات القوات المسلحة مثل بركة غليون".

