إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بالقليوبية

الخميس 21/يناير/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم دراجة بخارية مع عدد من عبور مشاه، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بمنطقة كفر أبو جمعة التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية، اتجاه بنها، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة كفر أبو جمعة بدائرة مركز شرطة قليوب على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

بالفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وعدد من المشاة على جانب الطريق، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى على الفور إبلاغ إسعاف القليوبية وتم نقلهم جميعا لمستشفى قليوب التخصصي لتقديم العلاج اللازم لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب العمل على تيسير الحركة المرورية على الطريق.

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