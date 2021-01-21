حضري مكرونة بالطماطم والزيتون بـ 4 خطوات بسيطة

الخميس 21/يناير/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
المقادير
- معكرونة : عبوة (مسلوقة ومصفاة)
- الثوم : فصّان (مفروم ناعم)
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)
- زيتون أسود : نصف كوب (شرائح)
- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
سخني زيت الزيتون في قدر وأضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين.
أضيفي الطماطم الكرزية والزيتون والملح والفلفل واتركي المزيج لمدة 5 دقائق.
أضيفي الزيتون وقلبي ثم ارفعي القدر عن النار ووزعي البقدونس.
ضعي المكرونة المسلوقة في طبق ووزعي مزيج الطماطم والزيتون وفوقها وقدميها.

أخبار تهمك

لابورتا يحذر من تأجيل انتخابات برشلونة بسبب ميسي

منذ نصف ساعة

مدرب منتخب مصر يطالب الزمالك بضم نجم الرجاء المغربي

منذ ساعة و نصف

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة كورنيا في كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو تعليقا على تخفيض عقوبة الشناوي: أصبحنا في دورة رمضانية

منذ حوالي 10 ساعات

مدرب باريس يفجر مفاجأة جديدة حول ميسي

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ ساعة و نصف

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ حوالي 15 ساعة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ حوالي 9 ساعات

باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه صدمة إلى برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

منذ أقل من ساعة

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:32 ص

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

10:00 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

08:55 ص

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»