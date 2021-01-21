حضري مكرونة بالطماطم والزيتون بـ 4 خطوات بسيطة
الخميس 21/يناير/2021 - 10:18 ص
المقادير
- معكرونة : عبوة (مسلوقة ومصفاة)
- الثوم : فصّان (مفروم ناعم)
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)
- زيتون أسود : نصف كوب (شرائح)
- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
سخني زيت الزيتون في قدر وأضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين.
أضيفي الطماطم الكرزية والزيتون والملح والفلفل واتركي المزيج لمدة 5 دقائق.
أضيفي الزيتون وقلبي ثم ارفعي القدر عن النار ووزعي البقدونس.
ضعي المكرونة المسلوقة في طبق ووزعي مزيج الطماطم والزيتون وفوقها وقدميها.